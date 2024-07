Affaire Boffa-Bayotte : le procès en appel débute mercredi à Ziguinchor

Le procès en appel concernant la tuerie de Boffa-Bayotte, survenue le 6 janvier 2018, commencera mercredi à Ziguinchor. Lors de l'attaque, 14 coupeurs de bois avaient été tués dans la forêt de Boffa-Bayotte, près de la frontière avec la Guinée-Bissau.



Les familles des accusés, lors d'une conférence de presse, ont exprimé leur désir d'une "justice juste et équitable". Le tribunal de Ziguinchor avait condamné trois des quinze accusés à la réclusion criminelle à perpétuité le 13 juin 2022. Deux autres accusés avaient reçu une peine de six mois de prison avec sursis pour détention d'armes illégales, tandis que dix personnes avaient été acquittées.



La Cour d’appel de Ziguinchor avait précédemment rejeté la demande de mise en liberté provisoire pour René Capin Bassène et Omar Ampoi Bodian. Le chef de guerre César Atoute Badiate, jugé par contumace, a été condamné à perpétuité et est actuellement sous le coup d'un mandat d'arrêt. Tous les condamnés sont en détention et sont poursuivis pour divers chefs d'accusation, dont l'association de malfaiteurs et la complicité d'assassinat.