Adoption en Conseil des ministres du projet de loi portant amnistie

Rédigé le Jeudi 29 Février 2024 à 08:43 | Lu 35 fois Rédigé par Mamadou Seye

Le projet de loi portant amnistie a été adopté en Conseil des ministres, conformément à l'annonce faite par le président Macky Sall. Ce texte s'inscrit dans une volonté d'apaisement et de réconciliation politique, visant à préserver la stabilité du pays et à renforcer l'unité nationale. Le chef de l'État a souligné l'importance de consolider un Sénégal uni, résilient et prospère, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'adopter des mesures d'assistance en faveur des familles des victimes des manifestations. Le projet de loi sera présenté à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais.



Le projet de loi portant amnistie a été adopté en Conseil des ministres, conformément à l'annonce faite par le président Macky Sall. Ce texte s'inscrit dans une volonté d'apaisement et de réconciliation politique, visant à préserver la stabilité du pays et à renforcer l'unité nationale. Le chef de l'État a souligné l'importance de consolider un Sénégal uni, résilient et prospère, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'adopter des mesures d'assistance en faveur des familles des victimes des manifestations. Le projet de loi sera présenté à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais.