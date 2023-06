Actions sociales Tabaski à Thiès : Habib Kane ravitaille des familles en moutons oignons et pommes de terre

Ce mardi, Habib Kane est largement revenu sur les actions sociales qu'il fait constamment. Pour pérenniser ces actes aux familles modestes, le leader s'adresse cette fois-ci directement au président Macky Sall pour lui demander de l'aide.

« Mon seul souhait est d'accompagner ces populations qui n'ont pas assez de moyens. Parmi les actions, nous avons offert des carnets CMS , des bourses de sécurité , des cours de révisions et tant d'autres juste pour vous remplacer dans cette localité. L'objectif du réseau est d'accompagner les couches vulnérables, n'importe quelle situation. Notre souhait est de vous voir nous appuyer en nous donnant un poste de responsabilité qui pourrait me permettre d'avoir plus de relations pour amener ici les partenaires.", a indiqué le leader politique.

D'après Édouard Latouf, membre de la mouvance présidentielle, Habib Kane, bien qu’il ne soit pas un nominé, est en train par ses maigres moyens d'accompagner les populations Thiessois.

De ce fait, le président Macky Sall doit impérativementprendre en compte ces actes du leader politique Habib kane pour lui confier un poste de responsabilité pour une meilleure prise en charge de ces populations qu'il accompagne régulièrement dans tous les domaines

Après les journées de révisions offertes aux élèves, l'appui au poste de santé de Randoulene,le président du Réseau d’Appui pour le développement,Habib Kane a encore posé un acte fort en cette veille de Tabaski. Comme à l'accoutumée , le leader politique a procédé à d’importantes donations en denrées alimentaires, moutons et condiments pour la fête des moutons. Une tradition attendue annuellement par les familles, surtout celles démunies.