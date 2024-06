Accusations de gestion nébuleuse du maire Dr Mamadou Djité: Le conseiller municipal Gilbert Samb convoqué à la Police

Rédigé le Jeudi 13 Juin 2024 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

La bataille rude entre le maire de la commune de Thiès - Ouest, Dr Mamadou Djité et une partie du collectif des conseillers municipaux ne connait pas son épilogue. Cette fois - ci, un des membres dudit collectif le nommé Gilbert Samb a été convoqué au Commissariat central de Thiès, jeudi 13 juin 2024, suite à une plainte de l'édile de cette collectivité territoriale. Sur ce, le mis en cause a fait une déclaration devant le Commissariat avant son audition. Pour rappel, lors de la cérémonie d'ouverture des audiences foraines du 04 au 05 juin 2024, pour faciliter aux populations de sa commune l'obtention des papiers administratifs, le premier magistrat de la commune de Thiès - Ouest, par ailleurs Secrétaire communal du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), a profité de l'occasion pour annoncer sa plainte contre dudit collectif qui l'ont accusé de "malversations", de "détournement de derniers publics", entre autres.