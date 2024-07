Accident tragique sur la route de kebemer: Le bilan provisoire est de 11 morts et plusieurs blessés.

Un camion et un minibus sont entrés en collision ce lundi 29 juillet 2024 vers 09 heures. Le bilan provisoire est de 11 morts et plusieurs blessés. L'accident s'est produit sur la route nationale 2, à proximité du village de Palmeo dans le département de Kébémer, région de Louga. Il s'agit d'une collision entre un mini bus en provenance de Dakar et un camion en provenance de Louga, faisant au total 22 victimes dont 9 blessés graves, 02 blessés légers et malheureusement 11 personnes ont perdu la vie. Alertées juste après l'accident, les autorités de la région se sont rendues sur place pour constater l'accident. Neuf ambulances ont été mobilisées, 4 véhicules légers d'intervention et des spécialistes pour la désincarcération des victimes coincées dans le minicar qui transportait 19 personnes. Les dépouilles sont actuellement à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Des sources indiquent que le chauffeur nommé Codé Diéye est l'oncle de son apprenti, Aliou Ndom. Ils moururent tous les deux sur le coup. Le véhicule assurait le transport interurbain Thiamène-Dakar. Arrivé sur les lieux, le ministre des Transports terrestres El Hadji Malick Niang a constaté les dégâts et s'est rendu à l'hôpital régional de Louga pour rencontrer les victimes.