Accident tragique sur l'axe Patte d'Oie - Yoff : 03 victimes dont 02 décès

Ce lundi 01 avril 2024, aux alentours de 04 heures 31 minutes, un grave accident de la route s'est produit sur la route de Yoff, dans le sens Yoff – Dakar, faisant 03 victimes, dont 02 morts.



Le Capitaine Aissatou Keïta, commandant de la 12ème compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Dieuppeul, était présent sur les lieux de l'accident et a rapporté les faits.



Alertée de cette tragédie, l'équipe d'Aissatou Keïta est intervenue rapidement. Sur place, ils ont été confrontés à une scène épouvantable.



« Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé trois personnes coincées à l'intérieur d'une petite voiture. Nous les avons toutes extraites, mais malheureusement, deux étaient déjà décédées » a déclaré le commandant.



Selon Aissatou Keïta, l'accident a été provoqué par un dérapage suivi d'un renversement. Les victimes, toutes des jeunes hommes, ont été identifiées et transportées immédiatement à l'hôpital, dès l'arrivée de certains membres de leurs familles sur les lieux.