Accident sur l’autoroute à péage : sept blessés dont un grave près de la gare des Baux Maraîchers

Mardi matin, un accident s'est produit sur l’autoroute à péage, près de la gare routière des Baux Maraîchers, impliquant deux véhicules et faisant sept blessés, dont un dans un état grave, selon une source sécuritaire.



« L’accident a eu lieu après une collision entre un bus Tata et un 4x4 dans le sens Rufisque-Dakar, causant sept blessés, dont un grièvement », a déclaré un responsable de la compagnie des Sapeurs-pompiers de Pikine.



Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu après 9 heures. À leur arrivée sur les lieux, ils ont pris en charge les blessés, certains ont été transportés à l’hôpital de Pikine, tandis que d’autres ont été évacués vers l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff.



Une fois les blessés évacués, les sapeurs-pompiers ont dégagé les véhicules accidentés et nettoyé la route, permettant ainsi la reprise normale du trafic aux alentours de midi.



