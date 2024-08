Accident d’un Véhicule Convoyant des Pèlerins à Touba : 10 Blessés, Dont 6 Graves

Un véhicule de type ‘’wopouya’’ transportant des pèlerins à destination de Touba a perdu le contrôle et s’est renversé jeudi, sur une piste en cours de réfection reliant Mbeuleukhé à Dahra Djolof. Cet accident a causé des blessures à 10 passagers, parmi lesquels six sont dans un état critique, selon une source sécuritaire citée par l’APS.

L’accident s’est produit non loin de la commune de Kamb, à environ 20 kilomètres de Dahra Djolof, sur une piste en chantier. L’adjudant-chef Adrien Malick Faye, responsable des sapeurs-pompiers de la zone, a précisé que six des blessés nécessitent des soins médicaux urgents. Il a aussi insisté sur la prudence, en particulier pour ceux voyageant dans des conditions précaires.

À la suite de cet incident, les sapeurs-pompiers exhortent les conducteurs à redoubler de vigilance. Le véhicule impliqué, un ‘’wopouya’’, bien que populaire parmi les voyageurs dans les régions de Louga et Matam, n’est pas conçu pour le transport de passagers, rendant ces trajets particulièrement risqués.