Accident Mortel entre Ndoulo et Khourou Mbacké : Un Minicar Percuté par un Camion Fait Plusieurs Victimes

Un tragique accident s'est produit sur la route reliant Diourbel à Mbacké, entre Ndoulo et Khourou Mbacké. Un minicar, qui transportait des membres d'une même famille résidant à Diourbel, a été violemment percuté par un camion circulant en sens inverse. Le véhicule revenait de Touba, où la famille avait assisté à une cérémonie de deuil à Darou Marnane.



Un représentant du regroupement des transporteurs de Touba, qui a été témoin du drame, a déploré la perte de six personnes, toutes des femmes, parmi lesquelles se trouvaient une mère et sa fille. Le conducteur du minicar a également succombé à ses blessures. De nombreux blessés ont été rapidement pris en charge et évacués vers des centres de santé pour recevoir les soins nécessaires.



