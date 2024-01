Absence de Sadio manè au match Sénégal vs Niger : Alioune Cissé donné la justification

Hier, le Sénégal s'est imposé 1-0 face au Niger en match de préparation pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'attaquant des lions Sadio Mané, qui s'est pourtant entraîné tous ces derniers jours malgré son mariage, a été laissé au repos par le sélectionneur. L'entraîneur des lions à travers une conférence de presse d'après match, a donné les raisons de l'absence du joueur Selon Alioune Cissé , il était important de laisser Sadio Mané profiter de son mariage avant de se mettre dans le bain de la CAN. "Le mariage est un moment important. Le football c’est notre vie, mais il y a la famille aussi. Toute l’équipe nationale y compris moi, on lui demandait tout le temps : 'Quand-est ce que tu vas te marier ?'. Il a bien travaillé dans la semaine, mais il a également beaucoup joué (en club) ces dernières semaines. J'ai donc voulu lui laisser du repos. Il y a aussi le fait qu'il y a sa dulcinée, je l'ai donc laissé profiter de sa soirée. Ca ne peut que lui faire du bien (rires)", a expliqué Aliou Cissé. Sadio Mané s'est marié avec Aicha Tamba ce week-end. Le nouveau marié recevra aujourd'hui le drapeau sénégalais des mains de Macky Sall en compagnie de ses coéquipiers avant de rallier la Côte d'Ivoire. Le Sénégal jouera son premier match lundi prochain à 14 heures face à la Gambie.