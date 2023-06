Abdoulaye Dieye rencontre la presse Thiessoise

Abdoulaye Dieye, DG de AIBD SA figure emblématique de la ville de Thies, a dévoilé son ambitieux projet "Siggi Jotna" – un programme de développement axé sur le renouveau et l'expansion de sa ville natale. Son intention de briguer le poste de maire est clairement exprimée, dévoilant sa vision d'un avenir radieux pour Thies, une des plus grandes villes du Sénégal. Siggi Jotna, qui signifie "notre époque est maintenant" en wolof, n'est pas seulement un projet, c'est un mouvement pour la transformation et la croissance. Dieye envisage une ville dynamique, où les opportunités ne cessent de se multiplier. Il veut un quartier qui soutient activement son peuple, une ville qui attire les investissements et un pays qui prospère. Dieye a exprimé son désir de soutenir la presse locale, indiquant qu'il est prêt à travailler avec les journalistes pour offrir une formation aux jeunes aspirants. Il envisage une collaboration fructueuse avec la presse, dans le but de renforcer la voix des médias dans sa ville. Il souligne la nécessité de propositions fortes pour un journal plus fort à Thies, affirmant que le rôle des médias est essentiel pour informer, éduquer et mobiliser les citoyens. Lors d'une rencontre récente avec les journalistes locaux, Dieye a salué l'initiative de cette rencontre, démontrant son engagement envers une communication ouverte et honnête. Il a souligné l'importance de ces rencontres pour créer un espace de dialogue et de débat constructif. Dieye n'est pas un nouveau venu dans le domaine de la politique et du développement. Son engagement constant envers sa communauté et son pays est bien documenté. Avec le projet Siggi Jotna, il espère non seulement changer le visage de Thies mais aussi impulser un élan de croissance et de développement durable qui s'étend au-delà des frontières de sa ville. Cette ère de la politique de l'action pour le développement, comme le définit Dieye, vise à remodeler le paysage socio-économique de Thies et à fournir une base solide pour une croissance inclusive et durable. Il reste à voir comment ce programme ambitieux se déroulera, mais une chose est sûre : Abdoulaye Dieye est prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure pour le bien-être et l'avenir de Thies. L'enthousiasme et l'engagement de Dieye pour Siggi Jotna offrent un aperçu prometteur de ce qui pourrait être un tournant décisif pour Thies et ses habitants.