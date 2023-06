Abdoulaye Dièye lance un appel à la jeunesse sénégalaise et souligne le rôle clé de Macky Sall dans le développement national

Fort d'une expérience de plus de 20 ans en gestion, Abdoulaye Dièye, Directeur Général de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) SA, met son expertise au service du développement de l'aéroport. Sous sa direction, l'AIBD a été récemment classé parmi les meilleurs aéroports, et bénéficie actuellement de travaux de rénovation prometteurs.



Lors de la Prière de Tabaski, interpellé par les journalistes, Dièye a lancé un appel fort pour la préservation des valeurs traditionnelles sénégalaises et l'engagement de tous dans le travail, afin de favoriser le développement du pays. Il a exprimé une préoccupation particulière face à une jeunesse parfois tentée par la violence, insistant sur la responsabilité de chaque citoyen dans la sauvegarde des valeurs du pays.



Le Directeur Général a évoqué le Plan Sénégal Emergent, initié par le président Macky Sall, comme un pilier du développement national. Il a également abordé la possible candidature du Président pour les élections de 2024, rappelant son initiative citoyenne qui a recueilli près de 800 000 signatures en faveur de cette candidature. Pour Dièye, le peuple sénégalais appelle à la continuité des projets de développement actuels et à la stabilité du pays.