Abdoulaye Dièye alloue une Subvention de 5 Millions aux étudiants Thiessois

Abdoulaye Dièye a encore marqué l'histoire de l'éducation à Thiès en offrant une subvention exceptionnelle de 5 millions de francs pour soutenir l'éducation des étudiants de Thiès. Cette initiative, prise sous l'égide de la Fondation 221, a pour objectif de promouvoir l'excellence académique et le développement professionnel des jeunes sénégalais.

Dans son discours , M. Dièye a souligné l'importance de la formation et de l'éducation comme piliers du progrès économique et social au Sénégal. Il a exprimé sa gratitude envers les responsables et partenaires éducatifs, tout en soulignant la nécessité d'une collaboration étroite avec les autorités pour améliorer la qualité de l'éducation dans le pays.



La subvention offerte vise à offrir des bourses d'études dans diverses filières, notamment dans des domaines cruciaux , soulignant l'importance de la formation professionnelle spécialisée pour le développement économique du Sénégal. M. Dièye a encouragé les étudiants à se consacrer à leurs études et à poursuivre l'excellence, en soulignant que la jeunesse sénégalaise est le moteur du futur du pays.



M. Dièye a remercié le Pdt Macky Sall pour ses réalisations à Thiès et a appelé les étudiants à embrasser la culture du travail acharné et à éviter la violence, en soulignant que l'université devrait être un lieu de savoir et de croissance intellectuelle. Il a insisté sur l'importance de la persévérance, de la créativité et de l'intelligence dans la réalisation des rêves et des ambitions.