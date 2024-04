Impact et réalisations d’Abdoulaye Dièye à l’AIBD

En cette période de transition cruciale pour le Sénégal, où le Président Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko cherchent à consolider un régime d'alternance basé sur l'efficacité, la justice et le dévouement au service public, il est impératif de s'entourer de leaders avérés et profondément enracinés dans le tissu social et politique de leur communauté. Parmi ces figures, Abdoulaye Dièye, actuel Directeur Général de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), se distingue non seulement par ses réalisations professionnelles mais aussi par son engagement social et politique profond à Thiès, la capitale du rail.

Depuis sa nomination à la tête de l'AIBD, Abdoulaye Dièye a démontré une capacité exceptionnelle à transformer et moderniser cette infrastructure clé, ce qui a propulsé le Sénégal sur la scène aéronautique internationale. Sous sa direction, l'AIBD a vu la mise en œuvre du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS), marquant un tournant dans l'histoire de l'aviation civile nationale avec la certification de nouveaux aéroports répondant aux normes de l'OACI. Sa gestion a été marquée par des améliorations substantielles dans les opérations, la sécurité et le service client, affirmant sa réputation en tant que gestionnaire compétent et visionnaire.



Leadership social et politique à Thiès

Au-delà de ses compétences administratives, Abdoulaye Dièye a joué un rôle majeur dans le tissu social de Thiès. Reconnu pour son approche philanthropique, il a contribué de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales par divers programmes de soutien, dont le don d'ambulances et de fournitures scolaires, ainsi que par le soutien aux initiatives de jeunesse. Ces actions ne témoignent pas seulement de son engagement envers le développement social, mais aussi de sa capacité à mobiliser et à massifier le soutien politique, même face aux défis internes de l'APR, il a su faire la Différence.



Dans le contexte actuel, où le Sénégal aspire à renforcer sa démocratie et à promouvoir un développement durable et inclusif, maintenir Abdoulaye Dièye à la direction de l'AIBD serait un gage de stabilité et de progression continue. Son expérience, couplée à son engagement local et son intégrité, aligne parfaitement avec les aspirations du nouveau gouvernement dirigé par Diomaye Faye et Ousmane Sonko. En reconduisant Abdoulaye Dièye, le gouvernement s'assurerait de conserver une expertise précieuse tout en envoyant un signal fort quant à la valorisation des compétences et des réussites locales dans l'administration publique sénégalaise.



C'est ainsi qu'Abdoulaye Dièye, par son parcours exemplaire et son engagement sans faille, représente non seulement une valeur ajoutée pour l'AIBD mais aussi un atout stratégique pour le régime de l'alternance, soutenant ainsi les ambitions nationales de réforme et de développement.