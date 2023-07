Abdoulaye Dièye Propulse la Mode Thiessoise au Grand Théâtre en Parrainant la Styliste Aida Fall Diarabi

L'univers de la mode a connu une soirée des plus resplendissantes au Grand Théâtre de Dakar, illuminée par la splendeur de la Mode Thiessoise, souveraine d'une soirée multicolore. Le défilé "Style, Mode et Cinéma", orchestré avec grâce et panache par l'énergique Aida Fall Diarabi, a su captiver les spectateurs venus en nombre pour se délecter de cette magnifique représentation.



La nuit a vu le défilé des tenues du Cayor, d'une élégance teintée d'exotisme et de tradition, qui se sont unies en un ballet somptueux à la coupe majestueuse de la styliste Thiessoise. Ces créations ont fait briller les yeux du public, les émotions se succédant au rythme des passages, émerveillement, surprise et admiration mêlés dans un tourbillon de couleurs et de textures.



Mais une telle soirée ne saurait exister sans le soutien des acteurs clés qui, dans l'ombre, contribuent à faire émerger ces talents. Au premier rang de ces figures se trouve Abdoulaye Dièye, directeur général de l'AIBD. Figure emblématique de Thiès, il est connu pour son engagement sans faille en faveur du développement socio-économique de sa région. Du sport à la santé, en passant par le social, la culture et bien sûr la mode, aucun secteur ne lui est étranger. Il a envoyé une forte délégation avec Ameth Mbaye, Massaer ...



Abdoulaye Dièye est un champion du social à Thiès, un véritable phare dans la nuit qui guide les thiessois entreprenants. Son soutien a été un véritable catalyseur pour cette activité, permettant à la Mode Thiessoise de briller de mille feux sur la scène du Grand Théâtre de Dakar.



Ainsi, la mode à Thiès a pris son envol, portée par la vision d'Aida Fall Diarabi et l'accompagnement d'Abdoulaye Dièye. Ce défilé "Style, Mode et Cinéma" a été une ode à la créativité, un hommage à l'artisanat local et un témoignage vibrant du dynamisme du secteur de la mode à Thiès. Un soir, la Mode Thiessoise a régné en maître, et nul doute qu'elle continuera de briller, portée par la passion de ses acteurs et le soutien de ses champions.