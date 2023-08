Abdoulaye Dièye, DG de l'AIBD, honoré par le Khalife des mourides

Abdoulaye Dièye, Directeur Général de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), a été reçu par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans le cadre du "Wattiayou Magal", le grand magal de Touba. Dièye a remis sa contribution à l'événement au nom de l'AIBD, un geste salué par le Khalife qui a souligné son professionnalisme et son engagement. Cet acte symbolique renforce les liens entre l'AIBD et la communauté mouride, mettant en avant l'importance de la confiance et de l'engagement dans la poursuite d'objectifs communs.