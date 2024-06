Abdoul Mbaye sur le bradage du foncier "Il est temps de s'interroger sur des cessions de terrains bâtis de l'Etat du centre de Dakar à des privés"

La problématique du foncier au Sénégal, soulevée par le tandem Bassirou Diomaye Diakhar Faye - Ousmane Sonko a suscité beaucoup de polémiques au sein de la classe politique sénégalaise, particulièrement les populations. C'est un dossier d'une brulante actualité. En effet, l'ancien Premier ministre sous le régime du président Macky Sall, Abdoul Mbaye s'est prononcé.



Le président de l'Alliance pour la Citoyenneté et du Travail (Act) estime qu' "à l'heure des vérifications sur le bradage du foncier, il est temps de s'interroger sur des cessions de terrains bâtis de l'Etat du centre de Dakar à des privés, sans autorisation de l'Assemblée nationale requise par la loi. A - t - on usé d'un stratagème contournant la loi?", s'interroge - t - il.



Poursuivant, il a rappelé que le Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko avaient décidé de l'arrêt des travaux dans certaines localités du pays. Une commission ad hoc est mise en place pour examiner certains Titres fonciers.