Abdou Aziz Diop, conseiller spécial de Macky, claque la porte !

La saignée démarre déjà au sein de la mouvance présidentielle. En effet, après sa sortie contre le chef de l’Etat lundi, Abdou Aziz Diop a démissionné de l’Alliance pour la République (Apr) ainsi que de son poste de conseiller spécial à la présidence de la République.



Après l’ex ministre du Commerce, Assomme Diatta, c’est au tour du ministre conseiller Abdou Aziz Diop de rendre le tablier de l’Apr. «Pour avoir consacré douze années de travail au volet immatériel de l’action sans la considération et le succès escompté, pour cause d’anti-intellectualisme primaire du destinataire, je n’ai d’autre choix que de mettre fin à mon compagnonnage avec le frère Macky Sall en démissionnant, ce mardi 19 juillet 2024, de l’Alliance pour la République (APR) et de mon poste de Conseiller spécial à la Présidence de la République du Sénégal», a-t-il annoncé. Ses propos sont rapportés par nos confrères de PressAfrik.