ASSOME AMINATA DIATTA A THIES : JE VEUX ETRE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Rédigé par SEYELATYR le Dimanche 27 Août 2023 à 20:04 | Lu 53 fois

Assome Diatta annonce officiellement sa candidature à la présidentielle sénégalaise de 2024. Lors de son discours à Thiès, elle appelle à une politique centrée sur les citoyens, à la solidarité et à la justice sociale. Son mouvement, le "Psc - Jappo", , formera une coalition avec d'autres partis, dont les Forces Nouvelles patriotiques. Diatta invite les Sénégalais à s'engager à ses côtés pour un Sénégal plus juste et solidaire.



Autres articles Arrestation de 15 jeunes à Fass Boye : Le chef du village demande la clémence

Clip de Talla Sylla Pour le Grand Magal de Touba de 2023

Navétane à Thiès: Abdoulaye Dièye équipe les 95 Asc de la ville Assome Aminata Diatta a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du Sénégal prévue le 25 février 2024. L'annonce a été faite à Thiès, sa région d'origine, devant une foule de partisans et de membres de sa famille.



Assome Diatta a mis l'accent sur l'importance de la solidarité, de la justice sociale, et a appelé à une nouvelle approche de la politique centrée sur les citoyens. Elle a également parlé de son projet de "réparation sociale" visant à résoudre les problèmes auxquels les jeunes Sénégalais sont confrontés.



Diatta a révélé que son mouvement, le "Psc - Jappo", formera une coalition avec d'autres mouvements et partis politiques, dont les Forces Nouvelles patriotiques. Elle a conclu son discours en appelant les Sénégalais à s'engager avec elle pour conquérir les suffrages en 2024.