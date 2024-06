ANASER : Un Dispositif Actif de Lutte contre l'Insécurité Routière Mis en Place

L'Agence nationale de sécurité routière (ANASER) a annoncé la mise en œuvre d'un "dispositif continu et visible" pour combattre les accidents de la route, selon les déclarations d'un de ses responsables, le capitaine de Police Mansour Faye, lors d'une mission de contrôle et de sensibilisation sur la prévention et le contrôle routiers. En collaboration avec la gendarmerie nationale et la police nationale, l'ANASER a élaboré un plan national annuel pour mener des actions de sensibilisation et de contrôles mixtes dans plusieurs régions du pays. Des dispositifs ont été déployés dans des endroits stratégiques comme le croisement Lyndiane et le pont Serigne Bassirou Mbacké (pont Noirot), où de nombreuses infractions ont été constatées. Dans la région de Kaolack, lors d'une mission de contrôle, 103 véhicules ont été inspectés, 79 infractions ont été relevées, et 15 véhicules ont été immobilisés, incluant également les "moto-jakarta".

aps