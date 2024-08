À Deux Jours du Grand Magal, 94 Accidents et Quatre Décès Signalés par la Brigade des Sapeurs-Pompiers

À l'approche de la 130e édition du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a déjà enregistré 94 accidents de la circulation ayant causé la mort de quatre personnes, selon le capitaine Yatma Dièye, chef de la division informations et relations publiques de la BNSP.



Dans une vidéo partagée avec l'APS, le capitaine Dièye a précisé que, 48 heures avant le Grand Magal, la brigade a effectué 154 interventions, dont 94 liées à des accidents de la route impliquant un total de 314 victimes, parmi lesquelles quatre ont malheureusement perdu la vie.



Il a appelé les conducteurs à faire preuve de prudence pour éviter d’autres drames. En ce qui concerne la gestion des inondations, le capitaine a indiqué que la situation est maîtrisée grâce à l’utilisation de motopompes, électropompes, et camions hydrocureurs déployés dans la ville sainte.



La BNSP a également mobilisé 18 camions-citernes, dont 14 de 30 000 litres et 4 de 12 000 litres, pour soutenir les services de ravitaillement en eau des populations et des pèlerins. Jusqu'à présent, aucune intervention liée à des incendies n’a été signalée par le détachement.



aps