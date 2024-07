6e édition des championnats d'Afrique des jeunes de Kung-Fu : Le Sénégal accueille l'événement !

Du 6 au 12 juillet 2024, Dakar, capitale du Sénégal, sera le lieu de la 6ème édition des Championnats d'Afrique des jeunes de kung-fu wushu. Cet événement se tiendra au stade Marius Ndiaye et réunira des combattants juniors, cadets et minimes de toute l'Afrique.



Cette compétition représente une étape clé pour le Sénégal en vue des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. "Nous voulons l'utiliser comme un test des capacités d'organisation du Sénégal en vue des JOJ 2026", a expliqué Papa Alioune Diatta, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de kung-fu wushu et président du comité d'organisation, dans une interview avec « Le Soleil ».



Avec la participation attendue d'une vingtaine de pays africains, dont 9 ont déjà confirmé leur présence (Égypte, Maroc, Algérie, Tunisie, Guinée, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale et Ouganda), les organisateurs espèrent que les athlètes sénégalais feront mieux que les 6 médailles (1 or, 3 argent, 2 bronze) remportées lors des derniers championnats en Algérie en 2022.



En marge des compétitions, un stage international d'arbitrage animé par des experts chinois aura lieu du 3 au 6 juillet, ainsi qu'un congrès sur le wushu en Afrique le 7 juillet. Ces événements permettront de former les techniciens, juges et arbitres africains en vue des JOJ 2026.





