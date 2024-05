64 % de filles parmi les 9195 candidats au CFEE à Mbacké

Cette année, le département de Mbacké présente un total de 9 195 candidats pour l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), parmi lesquels 5 938 sont des filles, représentant ainsi 64% de l'ensemble des candidats. Cette augmentation de près de 500 élèves par rapport à l'année précédente témoigne de l'intérêt croissant pour l'éducation dans la région. Les candidats seront répartis dans 41 centres d'examen, deux de plus que l'année dernière, avec une forte concentration dans la commune de Mbacké. Pour le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) et le Baccalauréat, les chiffres sont également encourageants, avec respectivement 5 316 candidats au BFEM et 3 930 candidats au Baccalauréat dans le département de Mbacké. Cette tendance à la hausse est attribuée à la prise de conscience croissante des parents quant à l'importance de l'éducation, ainsi qu'à l'essor des écoles privées, notamment dans la commune de Touba Mosquée. Des mesures ont été prises pour assurer la sécurité et la logistique nécessaires pour le bon déroulement des examens, avec le soutien des autorités locales.