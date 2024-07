60 Experts en Urgences Sanitaires Disponibles en 48 Heures

Soixante experts certifiés pour gérer les urgences sanitaires au Sénégal et en Afrique ont reçu leur certification, attestant de leur disponibilité pour des interventions en 24 à 48 heures. Ces professionnels, issus de divers ministères, répondent aux critères de multisectorialité et de multidisciplinarité, selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale.



Le projet SURGE, soutenu par l'OMS, vise à renforcer la prévention, la détection et la réponse aux urgences de santé publique. Le ministre a souligné l'importance de maintenir les capacités d'intervention à tous les niveaux et a encouragé la coopération avec le Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire (COUS).



Jean-Marie Vianny Yameogo, représentant de l'OMS au Sénégal, a salué cette initiative comme une avancée majeure en santé publique, marquant l'émergence d'une Afrique plus résiliente face aux urgences sanitaires. L'OMS a fourni une assistance technique et un financement de deux millions de dollars pour les deux prochaines années.



aps