46320 candidats dont 26469 filles en lice pour le CFEE: Une Situation rassurante à Thiès

Au total, 46320 candidats dont 26469 filles soit 57,14% ont démarré, mercredi 21 juin 2023, les épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans la région de Thiès.



Comparé à la session 2022, le nombre de candidats a connu une légère augmentation de 13 candidats de plus. Ils sont répartis entre 276 centres, dont 36 franco - arabes. Les candidats des écoles franco - arabes sont au nombre de 1.219, par lesquels 670 sont des filles et 549 des garçons. Plus d'une trentaine de candidats déficients visuels ont composé à l'école Idrissa Diop.



En outre, 4724 enseignants sont mobilisés pour la surveillance et 4624 correcteurs seront déployés sur les centres au niveau des trois circonscriptions scolaires (Thiès, Mbour et Tivaouane). Par la même occasion, l' Inspecteur d'académie, Mouhamed Diouf est revenu sur le déroulement des épreuves, les dispositifs sécurité pendant et après l'examen, entre autres.



Examen CFEE à Thiès: Un déroulement exemplaire selon l'Inspecteur d'Académie, Mouhamed Diouf



L'inspecteur d'Académie de Thiès, Mouhamed Diouf, a présenté un bilan rassurant sur le déroulement de l'examen du CFEE dans la région. Au cours de sa tournée traditionnelle des examens, il a pu observer de près le déroulement de l'examen dans les différents établissements de la région.



L'inspecteur Diouf a exprimé sa satisfaction quant à la participation des élèves, notant l'absence presque inexistante d'élèves, à l'exception de quelques candidats libres. Il a également salué la ponctualité et l'assiduité des enseignants.



Il a rendu hommage à l'implication de la communauté locale dans la préparation et l'organisation des centres d'examen. Les salles de classe ont été trouvées propres, bien rangées et prêtes à accueillir les candidats. Les dispositions de sécurité étaient également en place, ce qui, selon lui, est essentiel pour maintenir la confidentialité et l'ordre pendant les examens.



L'inspecteur Diouf a également confirmé la présence de suffisamment de documents d'examen pour tous les candidats. Il a souligné que la qualité de la reprographie était satisfaisante, ce qui permet aux élèves de passer leurs examens dans d'excellentes conditions.



Concernant la démographie des candidats, l'inspecteur a révélé que sur environ 47 000 candidats, la majorité étaient des filles. Cela reflète la tendance nationale et le résultat des politiques de l'État visant à encourager l'inscription et la rétention des filles dans le système éducatif.



M. Diouf a également souligné le caractère inclusif de l'Académie de Thiès, qui accueille également des étudiants malvoyants et d'autres élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux.



En ce qui concerne la sécurité, l'inspecteur d'académie a réitéré que les mesures de sécurité sont une composante intégrale de l'organisation des examens au Sénégal, et non une réaction à des événements particuliers. Il a expliqué que la sécurité est requise pour garantir la confidentialité et le bon déroulement des examens, depuis la gestion des épreuves jusqu'à la proclamation des résultats.



Enfin M. Diouf a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de l'examen du CFEE à Thiès, saluant l'implication de tous les acteurs, des élèves aux enseignants, en passant par la communauté locale et les autorités administrative