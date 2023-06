3e MANDAT : IDY INVITE MACKY À CLARIFIER SES INTENTIONS

Pour le leader du Rewmi, face aux violentes manifestations dans le pays, la question du 3ème mandat est au cœur des enjeux. Idrissa Seck, qui s’est prononcé hier, sur Rfi anglais, invite ainsi le Président Macky Sall à « clarifier ses intentions pour la prochaine élection présidentielle ».











Malgré l’accalmie notée depuis 3 jours dans le pays suite aux violentes manifestations, l’ancien président du CESE est convaincu que les choses vont s’empirer une fois que Macky Sall décidera de briguer une nouvelle fois le suffrage des Sénégalais. « Le problème avec un troisième mandat, c’est que même la perspective de celui-ci provoque des troubles. Nous assistons à la violence et aux bouleversements dans nos rues habituellement paisibles. Nous avons vu la mort. Ce n’est pas bon pour notre peuple. Ce n’est pas non plus bon pour la portée mondiale du Sénégal. Cette situation ne fera qu’empirer si le Président Macky Sall annonce une candidature pour un troisième mandat », a-t-il averti sur Rfi.



Afin « d’éviter davantage de violences », le candidat déclaré à la Présidentielle demande au chef de l’Etat de « clarifier ses intentions » sur le sujet. Sinon, avise-t-il, ce serait « profondément préjudiciable » au Sénégal. « Je prie, je crois et je m’attends à ce que le Président Sall ne se présente pas du tout. La priorité doit être de protéger la démocratie », a soutenu Idy qui appelle tous les dirigeants de l’opposition à la paix. IGFM