353 camions sénégalais débloqués à la frontière avec passage gratuit en Gambie

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a annoncé que 353 camions sénégalais bloqués à la frontière sénégalo-gambienne ont été autorisés à passer gratuitement, grâce à un accord obtenu avec les autorités gambiennes ce mardi.



Sur sa page Facebook, Malick Ndiaye a partagé que lui-même et le ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop, ont réussi à négocier cette autorisation avec leurs homologues gambiens des Transports, Ebrima Sillah, et du Commerce, Baboucar Ousmaila Joof, lors d'une réunion de travail en Gambie, le 13 août.



Cet accord marque une avancée dans les discussions entre les deux pays, qui visent à simplifier davantage la circulation des personnes, des biens, et des services entre le Sénégal et la Gambie.



Auparavant, une balise tarifaire de 16 000 FCFA avait été imposée des deux côtés de la frontière pour contrôler les camions sénégalais en transit en Gambie. Cependant, des mesures sont en cours pour harmoniser ces tarifs et la liste des produits exonérés sera bientôt publiée par Banjul.



De plus, le Sénégal a offert des facilités à la Gambie, notamment en prolongeant la durée du passavant de 10 à 30 jours pour le même prix de 5 000 FCFA. Bien que l'usage de la balise soit maintenu jusqu'à une harmonisation des tarifs, d'autres taxes, telles que les frais de visa et les tracasseries aux postes de contrôle, ont été supprimées.



Le communiqué précise que tous les véhicules, qu'ils soient sénégalais ou gambiens, paieront désormais un tarif uniforme au pont de la Sénégambie, en FCFA ou en Dalasi, la monnaie gambienne.



Enfin, la société nationale de transport public sénégalaise, Dakar Dem Dik, bénéficiera également de cet accord, avec un coût réduit de 110 000 FCFA à 63 000 FCFA pour la traversée de la Gambie. La compagnie gambienne équivalente paiera le même montant.



aps