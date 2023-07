300 migrants morts en mer » : Le démenti du Gouvernement qui parle de « Fake News ».

Le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana ,face à la presse, est revenu sur la recrudescence de l'émigration clandestine. Revenant sur les 300 morts annoncés lors du chavirement d'une pirogue,une information largement diffusée par les médias locaux et certaines ONG, le ministre parle de Fake News. Selon le porte-parole du Gouvernement, « ce qui a été constaté, ce sont des migrants sénégalais pris en charge au Maroc et en Mauritanie. Mais aucun chavirement n'a fait 300 morts… Il faut préciser que 478, c'est le nombre de migrants en provenance du Sénégal dont les embarcations ont été arraisonnées par les autorités marocaines et qui vont être acheminées au Sénégal, par l'Etat depuis le Maroc et la Mauritanie » .