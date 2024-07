175 agents formés dans cinq pôles régionaux pour la Police de l’assainissement

Cent soixante-quinze agents des administrations et collectivités territoriales sont en formation dans cinq régions pilotes : Saint-Louis, Tambacounda, Diourbel, Ziguinchor et Kaolack. Ce projet de la Police de l’assainissement vise à former des agents assermentés chargés de sensibiliser la population et de lancer des procédures judiciaires contre les infractions liées à l'assainissement.



Selon Oumar Sène, directeur de l’Assainissement, le projet comprend trois phases : formation, expérimentation régionale et extension nationale après ajustements. Actuellement, 55 agents assermentés travaillent déjà sur le terrain, engageant des procédures judiciaires contre les infractions.



Lancée en novembre 2023, la Police de l’assainissement a pour mission de prévenir et réprimer les infractions aux normes d’assainissement.