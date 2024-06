13ème Édition du Concours Miss Mathématiques et Miss Sciences : 32 Filles Primées

Trente-deux jeunes filles provenant de différentes inspections d’académies du Sénégal ont été récompensées lors de la cérémonie officielle de remise des prix de la 13ème édition du Concours national Miss Mathématiques et Miss Sciences.



Cette année, les lauréates Khady Séne de l’académie de Diourbel, et Ramatoulaye Kane du lycée scientifique d'excellence de Diourbel (LSED), se sont particulièrement distinguées parmi les 32 filles primées.



Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, qui a présidé la cérémonie, a félicité les lauréates et toutes les participantes pour leur performance remarquable dans ce concours très sélectif.



M. Guirassy a souligné l’importance que l'État du Sénégal, sous la direction du président Bassirou Diomaye Faye, accorde à la formation de la jeunesse dans les domaines des mathématiques, des sciences, de la technologie, du numérique et de l’entrepreneuriat. Il a expliqué que cette formation est essentielle pour développer des ressources humaines capables de relever les défis de la souveraineté économique du pays.



"Promouvoir les mathématiques et les sciences chez les filles est une voie clé pour atteindre une croissance économique durable, assurant ainsi la souveraineté politique et sociale", a déclaré le ministre.



Il s’est engagé à renforcer et à étendre les initiatives favorisant le développement des sciences, technologies, ingénieries et mathématiques, contribuant ainsi aux objectifs continentaux définis dans la stratégie 2024 pour la science, la technologie et l’innovation. Le thème de cette édition 2024 était "Promotion des filles dans les filières et séries scientifiques pour un Sénégal souverain et résilient face aux changements climatiques".



La marraine de cette promotion, le général Fatou Fall, médecin et directrice de l’hôpital principal de Dakar, a souligné que "la science, la technologie et l'innovation sont les moteurs principaux du changement économique, de la transformation sociale et de la durabilité environnementale". Elle a encouragé les filles à s’engager dans ces domaines pour leur épanouissement personnel et pour le développement futur de la société.

