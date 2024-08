​Tragédie à Thiès : Double meurtre à Cité Ousmane Ngom

La ville aux-deux-gares s'est réveillée dans la peur et la consternation, ce jeudi 15 août 2014, avec un double meurtres ayant emporté un Jakartaman, P.S., qui revenait d'une soirée dansante, et un individu répondant au nom de Pape Samba Dieng. Les faits tragiques se sont produits, tôt ce matin, vers 6 heures, à la Cité Ousmane Ngom, à hauteur du restaurant Kawsara Fall, à l'entrée de la ville, dans la commune Thiès-Ouest.



D'après les témoignages recueillis auprès de certains riverains, «deux jeunes individus auraient eu une altercation, au cours de laquelle l'un des protagonistes, P.S. Dieng, aurait mortellement poignardé son vis-à-vis, un conducteur de moto Jakarta». Ce dernier aurait succombé sur le coup à ses blessures.



C'est dans ces entrefaites que le meurtrier, qui serait un agresseur en liberté conditionnelle, fraîchement sorti de prison, et portait par devers lui un bracelet électronique, aurait été pris à partie et brûlé vif par des individus non encore identifiés.



Les deux corps sans vie ont été transférés à la morgue du centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès. Les autorités policières se sont promptement déployées sur les lieux pour un constat d'usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de ce drame.



Les populations sont sorties en masse pour fustiger l'insécurité et le vagabondage qui hantent leur sommeil depuis plusieurs années déjà, avec la prolifération des «garages» clandestins dans la ville.