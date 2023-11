​TOURNÉE ÉCONOMIQUE DU CHEF DE L'ÉTAT : AIBD SA déterminée à accompagner le développement de Kédougou

L'aéroport de Kédougou est fin prêt pour accueillir son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, et son gouvernement qui doivent tenir un Conseil des ministres délocalisé dans la capitale du Sud-est du Sénégal. C'est ce qu'a déclaré le Directeur Général de AIBD SA, M. Abdoulaye Dieye, qui y a atterri le 12 novembre 2023, en compagnie de ses collaborateurs et du Directeur des Infrastructures aéroportuaires, M. Cheikh Diouf. La piste de l'aéroport, reconstruite, est passée de 1800 à 2000 mètres pour accueillir les aéronefs dans des conditions optimales de sécurité et de sûreté.



L'aérogare ainsi que le mur ont été réhabilités pour réserver un accueil chaleureux au gouvernement du Sénégal. S'en réjouissant, M. Abdoulaye Dieye a indiqué que l'aéroport jouera pleinement son rôle dans le développement de Kédougou avec la reconstruction de son aérogare dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS) et sa mise en exploitation commerciale.