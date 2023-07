​QUAND ABDOULAYE DIÈYE FOUT LE COMPLEXE À SON PRÉDÉCESSEUR (Par Cherif Mbaye)

Tout à fait normal que le DG de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, l'homme du Progrès, fasse l'objet de jalousie. La raison n'est pas à chercher loin : «LA RÉUSSITE».



Nous tenons à attirer l'attention du Président de la République, Monsieur Macky Sall, sur le fait qu'il ne s'est pas trompé sur le choix de Abdoulaye Dièye comme DG de l'AIBD. Au bout de six mois il a réussi à redorer le blason de la société aéroportuaire qui présente, aujourd'hui, un splendide nouveau visage. Il en a fait un hub aérien traduisant la belle et noble vision du Président de la République en acte concret. Les résultats de l'actuel DG de l'aéroport sont palpables, positivement appréciables, à la satisfaction de tous.



Pourquoi l'homme du Progrès qu'est Abdoulaye Dièye, qui a réussi là où son prédécesseur s'est tristement illustré dans le cafouillage, le bricolage, ne ferait-il pas l'objet de jalousie ? Normal donc, devrais-je dire, qu'il soit l'objet d'attaques de la part de vauriens vomis par toute une communauté aéroportuaire, du côté de laquelle renaît d'ailleurs l'espoir. Que de magouilleurs, de fumiers obscures dans des manœuvres noires qui peinent à salir l'œuvre gigantesque d'un «ange» juste, propre jusqu'au bout des ongles, humble, qui ne sait que travailler, bien travailler, encore travailler et toujours travailler, pour mériter la mission que lui a confiée le Président Macky Sall.



Que les détracteurs maladroits, malpropres du DG de l'AIBD sachent que Abdoulaye Dièye n'est pas du genre à répondre au coup de l'âne. Il n'aura jamais ce temps. Parce que très éduqué, très poli. Le Leader du Mouvement «Siggi Jotna», très pieux, ne verse jamais dans la saleté.



Thiès est fière de son illustre fils et dit un Grand Merci au Président Macky Sal



Par Mbaye Cherif Beug Fallou Coordonnateur de «And Dollèl Abdoulaye Dièye» (ADAD)