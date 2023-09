​Communiqué des Enseignants Républicains de Thiès.

À la suite de la désignation du candidat de BBY aux élections présidentielles de 2024 par Son Excellence le Président de la République MACKY SALL, MME Maty Senghor BEYE Coordonnatrice des enseignants républicains de Thiès et Présidente du mouvement ANDE "Alliance Nationale Pour un Développement Endogène " et ses camarades se réjouissent de ce choix.

Ils félicitent le Président MACKY SALL et lui rendent un vibrant hommage car choix ne pouvait être plus crédible, judicieux et raisonnable.

Le premier ministre AMADOU BA est un grand commis de l'État, doté d'un parcours exceptionnel, d'une crédibilité remarquable et d'une expérience capitale qui peut assurer la continuité de la vision politique économique et sociale du président Macky SALL.

Maty Senghor BEYE et ses camarades le félicitent et s’engagent pour une victoire éclatante en février 2024.

Pour y arriver, ils lancent un appel à tous les leaders et responsables de l'APR et de BBY et surtout les enseignants à s'unir fortement et à ne ménager aucun effort pour ratisser large afin de remporter ces élections.

L'unité, la solidarité, l'humilité, l'écoute et le respect ne sauraient manquer. Nous devons apprendre de nos erreurs, actes et maladresses du passé, faire adhérer tout le monde sans exception, de manière sincère, honnête, consensuelle participative et inclusive.

C’est seulement étant unis, sincèrement que cette victoire sera acquise.

Vive l’APR ! Vive BBY !



Bureau Exécutif Enseignants APR THIES