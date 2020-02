Social: Habib Niang, Pdt de « And Souxali Senegal » au Chevet des Etudiants de Thies à Dakar

Objectif unique : la réussite dans les études

En visite au campus universitaire de l’UCAD, Habib Niang traduit en actes le concept de son mouvement.

« AND SOUXALI THIES », est en effet l’appel lancé aux étudiants thiessois qui l’ont accueilli avec enthousiasme. Le disant et le faisant, il leur a offert « pour le développement de Thiès » un important lot de tickets de restaurant et de rames de papier.

Mais il y a aussi et surtout les conseils : « vous êtes pour vos parents et pour la nation l’avenir », « soyez solidaires, unis et tournez le dos à toutes les formes de rivalités.»

En effet, il leur demande de se concentrer sur leur objectif unique : « réussir dans les études. »

Des conditions de vie et d’existence quasi insoutenables

Il est vrai que pour leurs dirigeants Malick Fall et Bassirou, comme pour tous ceux qui ont pris la parole, « les conditions de vie et d’existence sont quasi insoutenables. »

« Avec 20 à 25 étudiants par chambre, des problèmes de santé, d’hygiène et de sécurité », comment ne pas abandonner comme ils sont nombreux à le faire ?

Puisque Habib Niang est pour eux selon leurs propres termes « un messie » qui est venu à Dakar comme il l’a déjà fait à Ziguinchor et Bambey « pour recueillir les doléances », ils n’ont pas hésité, et la liste est loin d’être exhaustive.

Ingénieur géomètre de formation et chef de département en fonction, il est pour eux un modèle accompli qui leur souhaite un avenir aussi radieux que le sien. »

Membre de la mouvance présidentielle qui assume son soutien à Macky Sall, l’action d’Habib Niang s’inscrit ici dans la mise en pratique de sa vision basée sur des actions sociales.