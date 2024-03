Ziguinchor : Libération de 5 Autres Détenus Politiques

Cinq autres détenus politiques ont été libérés de la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) de Ziguinchor. Originaires du Cap Skirring dans le département d'Oussouye, ils avaient été interpellés avant d'être déférés à Ziguinchor, selon le coordonnateur national du mouvement Vision Citoyenne.



Cette libération fait suite à celle de 11 autres détenus politiques en fin février dernier, marquant ainsi une série de libérations dans le contexte de pacification du climat politique, notamment après les multiples affaires impliquant Ousmane Sonko.



Neuf des détenus, dont 5 mineurs, ont été les premiers à bénéficier de cette libération à Ziguinchor, suivis de deux autres quelques jours plus tard. Aujourd'hui, cinq autres personnes recouvrent leur liberté après une période de détention prolongée, tandis que la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye est annoncée dans les prochaines heures.



À ce jour, plus de la moitié des détenus politiques de la MAC de Ziguinchor ont été libérés, reflétant un mouvement vers la détente dans le paysage politique de la région.