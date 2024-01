Vols de bétails à Thiès: 4 malfaiteurs arrêtés par la BR, 2 armes saisies

À Thiès, les éleveurs peuvent désormais pousser un ouf de soulagement, suite au démantèlement d'un gang de voleurs qui a fait plusieurs victimes. En effet, la Brigade de Recherches (BR) de la Cité du Rail vient de mettre la main sur une bande s'activant dans le vol de bétail en série. D'après des proches du parquet, les 4 malfaiteurs incriminés ont été présentés au procureur. C'est grâce au travail remarquable de l'équipe de la brigade de recherche dirigée par le capitaine Awa Gueye que les malfaiteurs ont été arrêtés. En dehors du vol de bétails, les voleurs avaient une Dibiterie située dans la capitale du Rail où ils pratiquaient la vente. C.D. était le principal destinataire des petits ruminants volés. Les gendarmes de la Brigade de Recherches de la compagnie de Thiès ont réussi à arrêter les quatre mis en cause avec leur butin. Tout a commencé lorsque le Major Mbaye Seck a été informé des agissements délictuels de cette bande, par des habitants de de Sangué (Commune de Notto Diobass ). Des sources renseignent que c'est le commandant de la BR qui a monté une embuscade pour appâter le gang à C.Daye. A cet effet, les gendarmes ont intercepté un véhicule dans lequel se trouvaient 4 chèvres volées. S.Ndiaye, le chauffeur du gang a été arrêté sur place, mais les deux malfaiteurs M.Seck et M.Kanté avaient réussi à s'échapper avant de s'éclipser dans la nature, selon des sources de proches du parquet. Ensuite, "les poursuites des investigations ont permis aux hommes du Major Mbaye Seck de maîtriser les deux fugitifs armés d'un coupe-coupe. Ils ont été désarmés et menottés sous les cris de joie des habitants de cette localité de Thiès" renseigne une source. Après avoir mis aux arrêts le chauffeur de la bande et les deux malfaiteurs M.Kanté et M.Seck, les gendarmes ont tendu un piège au cerveau C.Daye avant de l'arrêter dans la commune de Thiès. "Au terme de l'enquête, les quatre membres de ce gang ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec véhicule" renseigne notre source .