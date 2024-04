Visite du Président Faye en Guinée-Bissau : Renforcement des liens régionaux

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, se rendra en Guinée-Bissau ce mardi 30 avril 2024 pour une visite de travail et d'amitié. Ce déplacement fait suite aux précédents voyages du Chef de l’État en Mauritanie et en Gambie, dans le but de renforcer les liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre le Sénégal et ses voisins. Il souligne également l'importance de l'axe Dakar-Bissau dans les priorités diplomatiques du Président Bassirou Diomaye Faye, comme l'indique une note du Bureau d’Information Gouvernementale (BIG).



La Guinée-Bissau est désignée comme l'un des partenaires commerciaux clés du Sénégal en Afrique, avec des exportations estimées à 108 257 tonnes en 2022, équivalent à 55,201 milliards de FCFA (NACE 2022). Cette performance représente une amélioration significative de +33,5% par rapport à l'année précédente, selon les informations fournies par la source.