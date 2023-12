Visite au village artisanal de Thiès: Les promesses de Boubacar Camara aux artisans Thiessois

Rédigé le Mercredi 13 Décembre 2023 à 10:30 | Lu 84 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

En visite hier au village artisanal de Thiès, le candidat à la l'élection présidentielle 2024, par ailleurs responsable du Parti de la construction et de la solidarité / Jengu Tabax, Boubacar Camara a pris l'engagement dans son Livre - programme d'accompagner les artisans de la cité du rail. Une occasion pour lui, de s'enquérir des conditions de travail des artisans. Il a pris bonne note des doléances qu'ils lui ont soumises. D'ailleurs, il a promis aux artisans des projets importants dans sa feuille de route. Dans la même veine, l'économiste et ancien directeur général des Douanes s'est engagé à mettre sur place une fois élu une structure dénommée Office sénégalais de l'artisanat (OSA), un ancien programme du gouvernement de Léopold Sédar Senghor pour les soutenir. Il compte mettre œuvre la stratégie de développement du secteur de l'artisanat sénégalais, notamment faire la promotion de l'investissement et surtout l'appui à la création de l'emploi, l'innovation et la créativité, ainsi que l'élaboration des politiques dans son Livre - programme pour la préservation du patrimoine artisanal du pays. Sur ce, dans son document stratégique, il a alloué un fonds de 350 milliards de francs CFA pour appuyer ce secteur important de l'économie nationale. Le fonds permettra aux artisans de bénéficier des formations et des activités, a - t - il promis.