Violence navetanes à Dakar : Un jeune âgé de 15 ans y a perdu la vie

Lors d'un match de football « navétane », au stade Amadou Barry, opposant les équipes de la Zone 4, Santhie et Gueule Tapée . Un jeune garçon de 15 ans y a perdu la vie ce dimanche. D'après les informations données par sa mère, le jeune El Hadji âgé de 15 ans a perdu la vie à la suite des violences lors d’un match de "navétanes" D'après les témoignages de ces populations, ce c'est le résultat du match qui a entraîné des affrontements violents entre les supporters mécontents de Gueule Tapée et leurs rivaux. Les forces de l'ordre ont tenté de rétablir l'ordre, mais l'escalade des violences a conduit à des scènes de chaos inquiétantes. Au cours de cette série de confrontations, un événement tragique s'est produit. El H. M. Touré, un élève de 15 ans qui se trouvait malheureusement sur les lieux, a été touché par un projectile en tentant de fuir les affrontements. "Malgré les tentatives de réanimation par les passants et les secours, le jeune Touré n'a malheureusement pas survécu à ses blessures" renseigne une source sécuritaire. Son décès a suscité une onde de choc dans la communauté locale, qui réclame désormais une action immédiate pour mettre fin à la violence associée aux matches de football « navétanes ». Le corps du jeune El H. M. Touré a été transféré à l'hôpital Baudouin de Guédiawaye avant d'être envoyé à l'hôpital Idrissa Pouye (ex Cto) de Grand-Yoff pour une autopsie détaillée afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort.