Victoire spectaculaire du Real Madrid face au Barça grâce à Bellingham

Le Real Madrid a une fois de plus démontré sa ténacité légendaire lors de ce match contre le Barça ce dimanche. Malgré avoir été menés au score à deux reprises, les Madrilènes ont maintenu leur jeu et ont réussi à revenir à égalité à deux reprises. Jude Bellingham, peu en vue jusque-là, s'est illustré dans les dernières minutes du temps additionnel en offrant la victoire aux Merengues (3-2), creusant ainsi l'écart à 11 points d'avance sur leur rival catalan. Le Barça pourrait regretter un but non validé pour Lamine Yamal, impossible à vérifier en raison de l'absence de la technologie sur la ligne de but.