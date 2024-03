Victoire convaincante du Sénégal contre le Gabon en match amical

Samedi 23 Mars 2024 à 09:01

Découvrez la victoire du Sénégal contre le Gabon en match amical, avec des buts de Mikayil Faye et Sadio Mané. Cette victoire redonne de l'élan aux Lions après leur élimination à la CAN 2023. Prochain match : Sénégal vs Bénin.