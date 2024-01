Usage de Drogue à Thiès: Médina Fall, la nouvelle zone de trafic et de consommation du chanvre indien chez les jeunes

À Thiès, plus précisément au quartier médina Fall, la consommation du chanvre indien est devenue courante. En effet, de plus en plus, des jeunes utilisent cette drogue dont l’usage et la vente sont interdits au Sénégal. Depuis quelques temps, il est difficile de circuler dans les coins et recoins de ce quartier populaire de la capitale du rail sans pour autant être agressé par cette odeur nauséabonde du chanvre indien. " Ça m’est arrivé samedi dernier, alors que je passais vers Dombosco. J’ai été forcé de humer la fumée de cette drogue où il faisait calme . C'était vers 14 h en plein repos des populations, j'ai croisé des groupes de jeunes âgés à peu près 20 ans entrain de fumer sans gêne de la drogue" raconte un habitant du quartier. Auparavant, ces fumeurs ne s’affichaient pas publiquement. Ils se cachaient en consommant leur drogue. Chose dépassée maintenant, puisqu’on les rencontre même dans les rues de Dakar, cornets à la main, comme s’ils fumaient de la cigarette. Cette consommation abusive de la drogue peut constituer un facteur de trouble à l'ordre public du fait de l'impact de l'abus de la drogue sur la criminalité et la violence. D'ailleurs, il ne se passe pas une journée entière sans entendre des cas d'agressions ou de vols dans ce quartier. Ainsi la consommation de drogue peut pousser le toxicomane qui est sous l'emprise d'une drogue ou même qui, seulement pour se procurer la substance pour assurer sa dose journalière, est amené à commettre des infractions. Face à cette situation qui risque de détruire l'avenir des jeunes à médina Fall, des habitants sous l'anonymat interpellent les autorités pour régler ce problème une bonne fois pour toute.