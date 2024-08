Un enfant retrouvé mort après le chavirement d’une pirogue à Thioubalel

Deux jours après le chavirement tragique d’une pirogue dans le village de Thioubalel, commune de Nabadji Civol, les pêcheurs locaux ont découvert le corps sans vie d’un enfant. Selon les informations rapportées par Source A et relayées par Seneweb, cinq personnes avaient été portées disparues suite à cet incident survenu lundi. Le premier corps, celui de l’enfant, a été repêché ce mardi vers 17 heures.



Quatre autres corps, incluant trois mineurs et un adulte, sont toujours recherchés, indique la même source. Heureusement, huit des passagers, parmi lesquels se trouvaient une femme, un père de famille et son fils, ont pu être secourus.



**leral**