Tragédie à Koungheul : 14 morts dans le renversement d'un bus, le ministre des transports se rend sur les lieux

À Koungheul, dans la région de Kaffrine, le bilan de l'accident de bus s'est alourdi pour atteindre 14 morts. Selon nos informations, plusieurs victimes étaient piégées à l'intérieur du bus renversé à la suite de l'éclatement du pneu droit. Les secours ont dû faire appel à un camion-benne pour dégager certains blessés. Par ailleurs, le ministre des transports est en route vers Koungheul pour évaluer la situation. On dénombre également une cinquantaine de blessés légers et graves. Les autorités gouvernementales et le sous-préfet sont déjà présents sur les lieux. Les 62 victimes ont été transportées au district sanitaire de Koungheul. Des mises à jour suivront."