Tragédie à Birkelane : Un bébé de 8 mois décède dans un accident, 9 blessés dont 4 graves

La série noire des accidents routiers se poursuit. Ce lundi matin vers 10 heures, un grave accident impliquant un camion et un véhicule sept places a coûté la vie à un bébé de 8 mois et a causé neuf blessés, dont quatre dans un état critique. L'incident s'est produit sur la RN 1 près du village de Nawel, dans le département de Birkelane, région de Kaffrine.



L'accident s'est produit lorsque le camion, de marque Renault (type remorque), a tenté de dépasser un autre camion et a percuté violemment le véhicule sept places. Le bébé, identifié sous le nom de A.K, a perdu la vie, tandis que sa mère a été blessée. Les autorités ont rapidement pris en charge la situation, avec l'intervention des gendarmes et des sapeurs-pompiers.



Les habitants de Nawel ont réagi avec colère en bloquant la route nationale pour exiger l'installation de ralentisseurs. Après des discussions avec les autorités locales, la voie a finalement été dégagée. Le chauffeur du camion impliqué a été arrêté et placé en garde à vue, tandis que le conducteur du véhicule sept places blessé est toujours hospitalisé.