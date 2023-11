Tostan à Thiès : Un Forum Pionnier pour le Bien-Être et la Protection des Valeurs Communautaires en Afrique

Thiès, Sénégal - Dans l'écrin verdoyant de la ville de Thiès, s'est ouvert un forum d'une envergure sans précédent, orchestré par Tostan, organisation phare dans le domaine du développement communautaire. Ce rassemblement, premier du genre sur le continent africain, se focalise sur le thème crucial du bien-être, envisagé sous le prisme de la protection des valeurs individuelles et collectives.



Durant cet événement, s'étalant du lundi au vendredi, se succèdent ateliers, conférences et tables rondes, réunissant une pléiade d'acteurs engagés dans le changement social positif. Universitaires émérites, élus locaux dévoués, membres influents de la diaspora religieuse, tous convergent vers Thiès pour débattre, échanger et forger les armes du bien-être dans une perspective résolument africaine.



L'ambition de ce forum? Revigorer et fortifier les initiatives individuelles et collectives, essentielles dans le tissu du développement durable. La rencontre se veut être un creuset où se mêlent expériences et idées novatrices, un lieu d'échange intergénérationnel, où la voix de chacun trouve écho et résonance.



Une attention particulière est portée aux moyens innovants de cultiver le bien-être. Les organisateurs ont fait appel à des intervenants variés : agents communautaires de santé, psychologues, et jeunes architectes du changement. L'objectif? Comprendre et surmonter les défis quotidiens auxquels l'Afrique fait face, en s'appuyant sur des réflexes innovants et adaptés aux réalités du continent.



Le forum se distingue également par son approche holistique du bien-être. Il ne se limite pas à l'aspect économique souvent mis en exergue, mais embrasse un spectre plus large incluant la cohésion sociale, la santé mentale, et l'épanouissement communautaire. Les débats s'articulent autour de la notion de bien-être contextuel, adapté aux réalités spécifiques de chaque communauté africaine.



Tostan, fort de ses 32 années d'immersion dans les communautés africaines, joue un rôle de catalyseur dans ce processus. L'organisation met l'accent sur l'importance de comprendre et de respecter les valeurs communautaires, et de bâtir des partenariats qui les renforcent. La directrice des partenariats de Tostan souligne cet engagement, affirmant que la compréhension de la vision communautaire est le préalable indispensable à tout partenariat fructueux.



Ce forum se présente donc comme un espace unique de dialogue et de création, où l'art s'invite comme vecteur de thérapie, et où les histoires et les approches innovantes viennent nourrir une réflexion profonde sur le bien-être en Afrique. Il s'agit d'un laboratoire d'idées, un lieu où les mots santé, éducation, environnement et droits humains se rencontrent et s'entremêlent, dans la quête d'un développement durable, respectueux et inclusif.



En définitive, cet événement marque une étape significative dans la quête d'un avenir meilleur pour l'Afrique, un avenir où le bien-être et le développement durable ne sont pas de simples idéaux, mais des réalités tangibles, construites et vécues au quotidien par les communautés.