Thiès: le DG de l'ACBEP prône la rationalisation des dépenses dans la construction des édifices publiques

Rédigé le Mardi 20 Août 2024 à 22:28 | Lu 41 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le Directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et des édifices publics (ACBEP), Baye Niass, s'est rendu à Thiès, à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel Abdoulaye Ly ( ISEP), pour une visite de chantier. Il a été accueilli par le Directeur de ledit établissement publique d'enseignement supérieur. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée visant à évaluer l'avancement des projets de construction en cours. Les chantiers de l'ISEP inspecté par le maire de Passy ( Kaolack) et ses équipes techniques. Profitant de l'occasion, il a insisté sur la rationalisation des dépenses dans la construction des édifices publiques. Pour ce faire, il a rappelé que la rationalisation des ressources de l'Etat, la célérité dans l'exécution des chantiers et la sécurité qui peut garantir la qualité des constructions, sont les trois points phares autour duquel les nouvelles autorités fixent comme objectif. En outre, M. Niass n'a pas manqué d'aborder la question concernant les attributions des marchés aux entreprises qui ne respectent pas les meilleures conditions et les délais impartis dans le cadre de la gestion des projets et de la garantie des infrastructures publiques.