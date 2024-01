Thiès: Un étudiant et une élève surpris en train d'avoir des relations sexuelles

Samedi dernier à Thiès, alors que la police faisait la patrouille aux alentours du centre ville de Thiès, la police a surpris un couple de jeunes en train d'avoir des relations sexuelles. Il s'agit d'un élève d'une école de formation très connue qui portait même son uniforme et d'une élève de terminale dans un lycée de Thiès. Ils avaient choisi un célèbre jardin public dans le centre ville pour une partie de jambes en l'air. Les faits se sont produits ce samedi 13 janvier, vers 21 heures, selon une source policière. Par manque de chance, les deux exhibitionnistes ont été surpris par la police. Arrêtés, le jeune étudiant a rapidement alerté son oncle qui est venu régler l'affaire en toute discrétion. Ces incidents sont de plus en plus fréquents dans les jardins publics selon les informations de source policière.