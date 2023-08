Thiès: Réparation de montres, un art vivant à l'heure du digital

Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, l'horloger est un métier qui connait une existence à Thiès. Et si certaines personnes pensent que le métier d'horloger ( réparateur de montres) est en voie de disparition dans la cité du Rail. Par contre, d'autres soutiennent le contraire.



Les réparateurs sont encore en activité au marché central de Thiès. D'ailleurs, ces derniers se frottent les mains, ils reçoivent des clients qui viennent à l'intérieur de la ville et le reste du département pour demander des prestations.



D'autant plus que la montre est un accessoire de mode. Thiès info est allé retrouver les réparateurs dans leur horlogerie sise au Marché central.



Malick Sarr Gueye et Julbert Mendy